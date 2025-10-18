Собянин: Москва продолжит реализацию уникального проекта «Моя школа»

Масштабное обновление инфраструктуры в рамках проекта «Моя школа» остается приоритетом в развитии столичного образования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАХ.

«Реализуем уникальный проект „Моя школа“ — устаревшие школьные здания трансформируются в новые образовательные комплексы с продуманной организацией учебного пространства, большими технологическими возможностями и оборудованием последнего поколения», — отметил он.

По словам мэра Москвы, в ближайшие три года планируется строительство 195 образовательных объектов и модернизация действующих учебных заведений.

Также начнется обновление системы среднего профессионального образования: строительство семи флагманских колледжей и улучшение их материально-технической базы.

Более того, продолжится развитие образовательной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) — одной из крупнейших образовательных систем, использующей технологии искусственного интеллекта (ИИ).

На развитие московского образования в 2026 году планируется направить 814,6 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том. что Собянин рассказал о строительстве новых корпусов московских больниц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.