Дмитриев: идея тоннеля между РФ и США стала вирусной

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Этот проект уже осветили крупные СМИ.

Как публика отнеслась к идее тоннеля между Россией и США

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Концепция проведения тоннеля между РФ и США через Берингов пролив стала вирусной. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что эту идею осветили крупные СМИ.

«Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. Трамп назвал его „интересным“. Зеленский возненавидел его. Крупные СМИ осветили это» — написал Дмитриев в социальной сети X (Twitter).

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный директор РФПИ озвучил предложение построить 70-мильный мост, который соединил бы две страны. В качестве исполнителя Дмитриев предложил компанию Boring Company, принадлежащую предпринимателю Илону Маску.

По словам Дмитриева, благодаря современным технологиям такой мост можно построить менее, чем за 8 миллиардов долларов и быстрее, чем за восемь лет. Согласно проекту, по этому пути будет следовать железнодорожный и грузовой транспорт. Инициатор идеи отметил, что тоннель станет началом совместной разработки ресурсов и поможет стимулировать экономику.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому идея тоннеля оказалась не по душе — он сказал Трампу, что проект ему «не нравится».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

