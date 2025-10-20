Дмитриев: Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Руководитель РФПИ назвал непонятным поведение Киева.

Почему Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал действия украинских властей, допустивших утечку данных о переговорах с США. Об этом сообщает The Financial Times.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры в Белом доме своим друзьям в ЕС, Великобритании и в прессу?» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

После этого он перепостил заявление кипрского журналиста Алекса Христофору, который предположил, что европейские лидеры намерены сорвать предстоящий саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Публикация Дмитриева стала реакцией на материал Financial Times о прошедших переговорах между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным газеты, Трамп настаивал на том, чтобы Киев принял условия России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который длился более двух часов. Главы государств обсудили пути мирного решения конфликта на Украине и перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о встрече делегаций во главе с Сергеем Лавровым и Марко Рубио, после которой пройдет личная встреча президентов России и США в Венгрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Не только говорят, а делают»: Шойгу о масштабной программе очистки Арктики
1:02
Сийярто выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине
0:55
Дмитриев: Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США
0:37
Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия России
0:21
«Не согласен, что в мире уже все открыто»: Шойгу об интересе к географии
0:01
«Уважение к своей земле»: Сергей Шойгу о создании нового учебника по географии

Сейчас читают

Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»
«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео