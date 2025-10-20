Дмитриев: Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал действия украинских властей, допустивших утечку данных о переговорах с США. Об этом сообщает The Financial Times.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры в Белом доме своим друзьям в ЕС, Великобритании и в прессу?» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

После этого он перепостил заявление кипрского журналиста Алекса Христофору, который предположил, что европейские лидеры намерены сорвать предстоящий саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Публикация Дмитриева стала реакцией на материал Financial Times о прошедших переговорах между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным газеты, Трамп настаивал на том, чтобы Киев принял условия России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который длился более двух часов. Главы государств обсудили пути мирного решения конфликта на Украине и перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о встрече делегаций во главе с Сергеем Лавровым и Марко Рубио, после которой пройдет личная встреча президентов России и США в Венгрии.

