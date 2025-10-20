«Серьезная работа»: Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

Борис Сатаров
Подготовка встречи лидеров России и США в Будапеште идет через многочисленные дипломатические каналы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С российской стороны проводится серьезная дипломатическая работа перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. Об этом 20 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить <…> эту встречу», — цитирует ее слова ТАСС.

Уже состоялись контакты между президентами России и США, а также между главами внешнеполитических ведомств России и Венгрии. Эти встречи проходят в рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров.

16 октября Трамп объявил о предстоящем саммите с Путиным, который должен пройти в Венгрии. Он также отметил, что недавний телефонный разговор между лидерами был весьма продуктивным.

Американский президент сообщил, что планирует организовать встречу в течение ближайших двух недель. Он подчеркнул, что диалог по международным вопросам, включая ситуацию на Украине, имеет большое значение.

