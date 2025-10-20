Женщина отравила десять собак, чтобы рассчитать дозу для убийства людей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

В результате ее коварных действий погибли четыре человека.

Женщина тестировала яд на собаках для убийства в Бразилии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Женщина отравила десять собак, чтобы рассчитать дозу для убийства людей

Житель Бразилии, 65-летний Нил Корреа да Силва, умер после того, как съел отравленное рагу из фасоли. Первоначально ему диагностировали пищевое расстройство, однако расследование показало, что за этим стоял тщательно спланированный преступный акт. Об этом сообщает издание Mirror.

Следственные органы заявили, что дочь жертвы и ее сообщница, 43-летняя Ана Паула Велозу, разработали коварный план убийства с использованием яда, пытаясь при этом подставить другого человека. Между жертвой и его дочерью предположительно были напряженные отношения.

По данным полиции, Велозу призналась в убийстве десяти собак, чтобы проверить время действия и дозировку яда, который она собиралась использовать для Нила.

«Она убивала не импульсивно, а методично», — отметил один из следователей.

В доме Велозу был найден крысиный яд. В текстовых сообщениях между женщиной и дочерью жертвы обсуждался план отравить пенсионера, а также еще трех людей.

«Ана Паула отравила четырех человек по приказу дочери Силвы. Их поведение идентично: близость, манипуляция и использование яда как бесшумного оружия», — подчеркнул начальник полиции Халиссон Идеао.

Тело Нила будет эксгумировано для дополнительных судебно-медицинских экспертиз. Полиция также обвиняет Велозу в попытке подставить третье лицо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Арестован посредник в мошеннической схеме против дочери Михаила Турецкого
12:17
Трамп пригрозил Зеленскому замерзшей и разрушенной Украиной
12:15
Путин убедил Трампа пересмотреть позицию по Украине одним звонком
12:13
Умер известный советский певец Александру Казаку
12:05
В Бурятии учитель физики подрался со школьником
11:45
Матрас с экскрементами: семеро детей годами жили в антисанитарии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео