Песков: позиция киевского режима полна противоречий

Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования.

Стремительно развивающуюся ситуацию вокруг украинского кризиса прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция киевского режима полна противоречий. Все это не способствует процессу мирного урегулирования. Позиция РФ и президента Путина последовательна, она хорошо известна. Мы продолжаем наше общение, в данном случае, с американцами по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа», — отметил представитель российского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал Зеленского принять условия России, пригрозив тому в противном случае «замерзшей и разрушенной Украиной». Другой источник подтвердил, что тон беседы был крайне жестким, якобы, американский президент даже несколько раз использовал ненормативные выражения во время разговора.

Также отмечается, что заявления американского лидера вызвали у украинской делегации чувство замешательства и растерянности.

