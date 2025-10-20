Хрупкие кости: как защититься от остеопороза

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

В первую очередь, нужно начать с питания.

Как защититься от остеопороза

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чтобы снизить риск остеопороза нужно нужно употреблять продукты, богатые

Чтобы защититься от остеопороза (заболевания скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. — Прим. ред.), нужно употреблять больше продуктов, богатых кальцием. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт медицинской лаборатории Ольга Уланкина.

«Профилактика начинается с питания. Важно включать в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, твердые сыры, рыбу с костями, зелень», — рекомендует врач.

По словам врача, также очень важен витамин D, который вырабатывается под действием солнечного света, поэтому полезно ежедневно выходить на прогулки. Еще одним эффективным способом укрепить кости является физическая активность, она стимулирует костную ткань к обновлению. Также стоит следить за весом, потому что его избыток увеличивает давление на кости, а слишком низкий вес лишает кости необходимой механической стимуляции.

По словам Уланкиной, остеопороз наблюдается не только у пожилых людей, но с возрастом вероятность его возникновения значительно увеличивается, особенно у женщин после менопаузы. Кроме того, в группу риска входят мужчины старше 50 лет, люди с наследственной предрасположенностью, а также пациенты с эндокринными расстройствами, нарушениями обмена веществ и нехваткой витамина D.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасен сколиоз и можно ли его вылечить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине
0:15
В России еженедельно регистрируют около 700 тысяч случаев гриппа и ОРВИ
0:05
Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа
23:58
Хрупкие кости: как защититься от остеопороза
23:41
«Тихий час» и победные танцы: какие традиции хотели бы ввести сотрудники офисов в Москве
23:23
В Москве состоится кибертурнир для молодежи

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео