Хрупкие кости: как защититься от остеопороза

Чтобы защититься от остеопороза (заболевания скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. — Прим. ред.), нужно употреблять больше продуктов, богатых кальцием. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт медицинской лаборатории Ольга Уланкина.

«Профилактика начинается с питания. Важно включать в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, твердые сыры, рыбу с костями, зелень», — рекомендует врач.

По словам врача, также очень важен витамин D, который вырабатывается под действием солнечного света, поэтому полезно ежедневно выходить на прогулки. Еще одним эффективным способом укрепить кости является физическая активность, она стимулирует костную ткань к обновлению. Также стоит следить за весом, потому что его избыток увеличивает давление на кости, а слишком низкий вес лишает кости необходимой механической стимуляции.

По словам Уланкиной, остеопороз наблюдается не только у пожилых людей, но с возрастом вероятность его возникновения значительно увеличивается, особенно у женщин после менопаузы. Кроме того, в группу риска входят мужчины старше 50 лет, люди с наследственной предрасположенностью, а также пациенты с эндокринными расстройствами, нарушениями обмена веществ и нехваткой витамина D.

