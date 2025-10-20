Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио

Лавров и Рубио обсудили шаги для реализации соглашений между Путиным и Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Согласно сообщению ведомства, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. В состав российской делегации также могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В качестве возможного места, где Путина и Трампа примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эксперт назвал президентский дворец в Будапеште.

