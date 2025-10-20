Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Они обсудили конкретные шаги в реализации планов, которые обсуждались в ходе переговоров Путина и Трампа.

Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров и Рубио обсудили шаги для реализации соглашений между Путиным и Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Согласно сообщению ведомства, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. В состав российской делегации также могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В качестве возможного места, где Путина и Трампа примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эксперт назвал президентский дворец в Будапеште.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:39
«Очень извинялся»: Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова
18:29
Поворачиваться спиной было опасно: мужчина вступил в схватку с двумя медведями в Японии
18:27
В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы во время урока
18:08
В Кургане водитель автомобиля едва не погиб за рулем своей машины
18:07
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио
18:03
Виновник найден: в доме Шумахера изнасиловали его медсестру

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео