Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио

Они обсудили конкретные шаги в реализации планов, которые обсуждались в ходе переговоров Путина и Трампа.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лавров и Рубио обсудили шаги для реализации соглашений между Путиным и Трампом
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Согласно сообщению ведомства, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. В состав российской делегации также могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В качестве возможного места, где Путина и Трампа примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эксперт назвал президентский дворец в Будапеште.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?