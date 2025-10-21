Более 215 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в 2026–2028 годах

Более 215 тысяч москвичей получат квартиры в рамках реновации в 2026–2028 годах

Более 215 тысяч жителей столицы получат новые квартиры в рамках программы реновации в 2026–2028 годах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, в ближайшие годы планируется построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья.

«Новые квартиры получат в 1,5 раза больше москвичей, чем за три предшествующих года. Рядом с домами будет все, что нужно для комфортной жизни. Прямо у комплексов возводим социальную и транспортную инфраструктуру», — отметил мэр.

В проекте городского бюджета на 2026–2028 годы на реализацию программы выделено более 1,4 триллиона рублей.

Программа реновации предусматривает не только строительство современных жилых домов, но и комплексное обновление городской среды. В новых кварталах возводят объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники, центры досуга и спорта. Также активно развивается транспортная сеть.

На первых этажах новых домов размещаются магазины, кафе, сервисные службы, детские и спортивные секции. Особое внимание уделено благоустройству: во дворах высаживают деревья и кустарники, устанавливают системы «умного» освещения и видеонаблюдения.

