Не гасите свет: при какой задолженности россиянам могут отключить электричество

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Помните, что оставление жильцов без света без предварительного уведомления незаконно.

При каком долге россиянам могут отключить электричество

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Депутат Кошелев: сумма долга влияет на возможное отключение электричества

Россиянам может грозить отключение электричества, если они в сумме задолжают два месячных платежа, рассчитанных согласно нормативу потребления, даже если в жилом помещении установлен счетчик. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он подчеркнул, что долг имеет вес именно по сумме, а не по сроку платежей.

«На практике это означает, что период, за который может накопиться такой долг, может быть больше двух месяцев. Например, если вы платите по счетчику меньше, чем установленный норматив, то основание для отключения возникнет только через три-четыре месяца неуплаты. И наоборот, при высоком потреблении долг может достичь нужной суммы всего за один месяц», — отметил депутат.

По словам Владимира Кошелева, прежде чем отключить электричество, компания-поставщик должна отправить должнику официальное уведомление. Санкции за неуплату вводятся только через месяц после предупреждения, если собственник по-прежнему не вносит платежи. Отключение без уведомления незаконно, так как процедура имеет строгий регламент.

Как объяснил депутат, первым делом должник получает официальное предупреждение с указанием суммы, ему дается 20 дней на погашение. В этом документе сообщается, что в дальнейшем вероятно ограничение и отключение электроэнергии. По прошествии 20 дней, если долг не будет погашен, поставщик может сначала снизить максимальную доступную мощность, на полное отключение после этого отводится еще десять дней. Представитель компании вручает должнику соответствующий акт или отправляет заказным письмом с подтверждением получения, подходят также SMS, email, сообщение в личном кабинете.

«Только по истечении всех сроков и при неуплате долга, поставщик вправе полностью отключить электричество. Процедура проводится уполномоченным специалистом и оформляется актом в трех экземплярах, один из которых должен быть передан потребителю. Закон категорически запрещает отключать электричество без предварительного уведомления», — заключил депутат.

Кроме того, плательщик обязан впустить сотрудников служб для отключения электричества, а при отказе может получить штраф. Если человек не согласен с требованием поставщика, он должен обратиться в Энергосбыт и показать квитанции и чеки. Стоит также отметить, что в отопительный период при электроотоплении отключать электроэнергию запрещено, то же правило работает при температуре на улице ниже 30 градусов, если в квартире проживают инвалиды I и II группы или семьи с детьми-инвалидами.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

