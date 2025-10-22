Новое исследование пролило свет на вопрос о зарождении жизни на Земле

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Что обнаружили ученые?

Как зародилась жизнь на земле

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Express: на Земле минералы, которые существовали до появления планеты

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили минералы, возраст которых превышает 4,5 миллиарда лет, то есть они сформировались еще до появления Земли. Об этом сообщает Infox со ссылкой на Daily Express US.

Исследователи отметили, что ранее считалось, будто материал протопланеты полностью уничтожился при столкновении с космическим телом, сопоставимым по размеру с Марсом. Это событие, по прежним представлениям, полностью изменило химический состав Земли и лишило ее следов первоначальной материи.

Однако анализ древних пород выявил отличия от состава современных земных минералов. В глубинных образцах специалисты зафиксировали необычное соотношение изотопов калия, которое невозможно объяснить привычными геологическими процессами или последствиями космических столкновений.

Исследователи пришли к выводу, что этот дисбаланс указывает на существование сохранившегося материала протоземли — древней материи, пережившей формирование планеты. Находка, по их мнению, способна пролить свет на происхождение ранних форм жизни и дать новые данные о строении Солнечной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:35
Самолет вернулся в аэропорт из-за запаха испорченной еды одного из пассажиров
12:28
Женщина умерла из-за неудачной липосакции живота в Турции
12:26
Полицейские сняли НЛО над атомной станцией в США
12:22
«Что такое любовь»: Прилучный закружил жену в танце под турецким солнцем
12:22
Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
12:13
Формула успеха: сколько должен длиться перерыв для продуктивной работы

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео