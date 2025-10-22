«Я была близка к инфаркту»: Милявская рассказала о звонке мошенников

Певицу Лолиту Милявскую пытались обмануть мошенники

Совет о том, как не стать жертвой телефонных мошенников дала певица Лолита Милявская, которая накануне сама едва нее попала в подобную схему. Об этом исполнительница рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Звезда отметила, что после того, как продиктовала код аферистам, сразу поняла, что попалась на их удочку, и своевременно обратилась в полицию и в МФЦ. Там Лолите рассказали, что такие мошеннические схемы довольно распространенные.

«Я была близка к инфаркту», — поделилась исполнительница.

По словам Милявской, первый код, требуемый злоумышленниками, может не оказаться критическим, однако будет использован для получения второго, который понадобится для входа в сервис «Госуслуги».

Своих поклонников Милявская призвала к бдительности при запросе на передачу любых кодов.

«Считайте, что меня пронесло, но... людям надо объяснять», — подытожила она.

До этого исполнительнице позвонили якобы из транспортной компании с доставкой груза. Собеседник сообщил звезде, что для получения товара нужен код из СМС. Тогда Лолита передала его, не глядя. После она направилась в ближайший центр государственных услуг, где запретила любые сделки со своим имуществом и с получением кредитов.

