«Я была близка к инфаркту»: Милявская рассказала о звонке мошенников

Артистка вовремя обратилась в соответствующие органы.
Певицу Лолиту Милявскую пытались обмануть мошенники
Совет о том, как не стать жертвой телефонных мошенников дала певица Лолита Милявская, которая накануне сама едва нее попала в подобную схему. Об этом исполнительница рассказала в беседе с 5-tv.ru.
Звезда отметила, что после того, как продиктовала код аферистам, сразу поняла, что попалась на их удочку, и своевременно обратилась в полицию и в МФЦ. Там Лолите рассказали, что такие мошеннические схемы довольно распространенные.
«Я была близка к инфаркту», — поделилась исполнительница.
По словам Милявской, первый код, требуемый злоумышленниками, может не оказаться критическим, однако будет использован для получения второго, который понадобится для входа в сервис «Госуслуги».
Своих поклонников Милявская призвала к бдительности при запросе на передачу любых кодов.
«Считайте, что меня пронесло, но... людям надо объяснять», — подытожила она.
До этого исполнительнице позвонили якобы из транспортной компании с доставкой груза. Собеседник сообщил звезде, что для получения товара нужен код из СМС. Тогда Лолита передала его, не глядя. После она направилась в ближайший центр государственных услуг, где запретила любые сделки со своим имуществом и с получением кредитов.
