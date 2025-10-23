Трамп выразил надежду на недолгое действие санкций США против РФ

Прежде президент США отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как долго будут действовать санкции США против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что антироссийские санкции не будут действовать долго. В беседе с журналистами в Белом доме он также подчеркнул, что не уверен в способности этих ограничительных мер поколебать решимость Москвы относительно украинского конфликта.

«Это грандиозные санкции. Они очень серьезные. Они введены против двух их крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не продлятся долго», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп надеется, что вооруженный конфликт на Украине будет урегулирован скоро. И тогда Вашингтон сможет снять ограничения с российских нефтяных компаний. Речь идет о «Роснефти» и «Лукойле», санкции против них американское Министерство финансов ввело ранее в этот день. Также меры были применены к 28 дочерним предприятиям «Роснефти» и шести «Лукойла».

Помимо прочего, Дональд Трамп накануне отменил очные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. Об этом президент США сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По словам американского лидера, у него «было ощущение, что это неправильно», и он не верил, что диалог приведет к достижению нужных целей.

Однако Трамп надеется, что в будущем все же встретится с Путиным. На данный момент он не сомневается, что процесс урегулирование украинского конфликта продвигается «неплохо».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп опроверг статью WSJ о разрешении Киеву дальнобойных ударов ракетами по РФ.

