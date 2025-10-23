Россия давно и последовательно добивается своих целей, в то время как вводимые Европой санкции лишь усугубляют ее экономический кризис. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Бывший офицер отметил, что специальная военная операция стала ответом на экзистенциальную угрозу от НАТО. Запад долгое время игнорировал предупреждения, что в итоге привело к конфликту. В то время как позиция РФ остается неизменной, Украина и Запад живут иллюзиями.

«Цели, которые поставили Россия и (президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин, не изменились. Они остаются прежними. Вообще, можно посмотреть документы почти 20-летней давности — цели те же», — подчеркнул Расмуссен.

Полковник в отставке отметил, что США и ЕС ввели против России множество санкций, однако наша страна показала, что может адаптироваться. Благодаря рестрикциям Москва диверсифицировала экономику. Кроме того, Расмуссен заявил, что был в России в 2024-м году и тогда «дела шли вполне нормально для страны, которую отрезали от международных финансовых рынков».

Он отметил, что новые санкции против «Газпрома» или других компаний также ничего не дадут. Этим Запад добьется лишь того, что Россия перенаправит потоки ресурсов и заключит сделки с другими странами с расчетами в национальных валютах.

Также Расмуссен прокомментировал перенос на неопределенный срок встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. Он выразил уверенность, что встреча рано или поздно состоится. По его словам, американскому лидеру, прежде чем пытаться давить новыми рестрикциями на Китай и Россию, нужно оказать давление на Европу и Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп понимает неизбежность победы России в украинском конфликте.

