«Это им дорого обойдется»: Путин пошутил про отмену поставок унитазов из РФ в ЕС

Путин пошутил про отмену поставок унитазов из РФ в ЕС
Отмена поставок унитазов из России дорого обойдется для Евросоюза (ЕС). Такую шутку произнес президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после съезда Русского географического общества (РГО) в Кремле.
«Это им дорого обойдется», — сказал он.
В очередной, 19-й пакет санкций ЕС против России, который был утвержден накануне Советом Евросоюза, были внесены запреты на поставки биде, раковин, унитазов и прочих предметов сантехники. Такое постановление опубликовали в «Официальном журнале Евросоюза».
Однако в документах Евросоюза не было приведено конкретного обоснования данного запрета. Кроме сантехники под ограничениями оказались десятки отдельных категорий товаров, среди которых пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также продукция двойного назначения.
Также новый пакет санкций против России включает рестрикции в отношении российских банков и транзакций в криптовалютах.
