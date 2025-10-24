«Прилучный — русский Том Круз»: режиссер Чичканов о съемках «Мажора в Дубае»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 33 0

По словам кинодеятеля, его коллеги в ОАЭ были очень удивлены, когда увидели, как работает российская съемочная группа.

Фото, видео: © РИА Новости/катерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Чичканов: «Мажор в Дубае» снимался там же, где «Миссия невыполнима»

Режиссер Егор Чичканов остался очень доволен съемками фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным в главной роли, которые прошли в столице ОАЭ. Об этом он с воодушевлением рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе картины в Москве. По его словам, российская группа оказалась в тех же местах, что и команда голливудского актера Тома Круза, создавшая ленту «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» в 2011 году.

«Очень круто! Вот чтобы вы понимали ситуацию: Dubai Film and TV Commission (DFTC), которая поддерживает кино. Мы, значит, приходим к ним на презентацию. Там все главные люди из Министерства внутренних дел, все дела. Мы все пришли к ним на встречу, и они говорят: «Ну вот предыдущий фильм, который мы поддерживали, был «Миссия невыполнима: Ghost Protocol». А вот мы сейчас поддерживаем «Мажора в Дубае». И вот Том Круз, и вот Пашка Прилучный», — посмеялся Чичканов.

Так режиссер представителям киноиндустрии и сказал: Павел Прилучный — русский Том Круз. И чтобы поддержать исторический момент, часть съемок «Мажора» авторы картины перенесли в места, где создавался голливудский проект — оммажи кадр в кадр. Например, Прилучный прогулялся по пустыне, где Том Круз убегал от песчаной бури.

«В общем, кайфанули, они получили большое удовольствие, правда, немножечко с нас были удивлены, назовем это так, нашему производству. Потому что мы немножко дикие, безумные, очень быстрые. И они к такому не привыкли», — добавил Чичканов.

По словам режиссера, многолетняя работа Прилучного в проектах «Мажор» не превратила его в актера одного типажа. Артист не хотел соглашаться на еще один фильм, так как боялся застрять в образе, считал, что давно его перерос. Но создатель картины, считающий Прилучного профессионалом, умеющим перевоплощаться, настоял и убедил. Чичканов уверен — такого, как в этом фильме, артист еще не делал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Павел Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
В Литве попытались оштрафовать русскоговорящего робота-уборщика
8:01
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 165 человек
8:00
«Такого в России вообще никто не делал»: Егор Чичканов о продолжении «Мажора»
7:55
В Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками
7:50
Юбилей у Эрмитажных котов. Животные защищают музей от грызунов 280 лет
7:45
«Я еду на такси»: почему актриса Лиза Моряк не спускается в метро

Сейчас читают

«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео