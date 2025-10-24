Режиссер Чичканов: «Мажор в Дубае» снимался там же, где «Миссия невыполнима»

Режиссер Егор Чичканов остался очень доволен съемками фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным в главной роли, которые прошли в столице ОАЭ. Об этом он с воодушевлением рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе картины в Москве. По его словам, российская группа оказалась в тех же местах, что и команда голливудского актера Тома Круза, создавшая ленту «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» в 2011 году.

«Очень круто! Вот чтобы вы понимали ситуацию: Dubai Film and TV Commission (DFTC), которая поддерживает кино. Мы, значит, приходим к ним на презентацию. Там все главные люди из Министерства внутренних дел, все дела. Мы все пришли к ним на встречу, и они говорят: «Ну вот предыдущий фильм, который мы поддерживали, был «Миссия невыполнима: Ghost Protocol». А вот мы сейчас поддерживаем «Мажора в Дубае». И вот Том Круз, и вот Пашка Прилучный», — посмеялся Чичканов.

Так режиссер представителям киноиндустрии и сказал: Павел Прилучный — русский Том Круз. И чтобы поддержать исторический момент, часть съемок «Мажора» авторы картины перенесли в места, где создавался голливудский проект — оммажи кадр в кадр. Например, Прилучный прогулялся по пустыне, где Том Круз убегал от песчаной бури.

«В общем, кайфанули, они получили большое удовольствие, правда, немножечко с нас были удивлены, назовем это так, нашему производству. Потому что мы немножко дикие, безумные, очень быстрые. И они к такому не привыкли», — добавил Чичканов.

По словам режиссера, многолетняя работа Прилучного в проектах «Мажор» не превратила его в актера одного типажа. Артист не хотел соглашаться на еще один фильм, так как боялся застрять в образе, считал, что давно его перерос. Но создатель картины, считающий Прилучного профессионалом, умеющим перевоплощаться, настоял и убедил. Чичканов уверен — такого, как в этом фильме, артист еще не делал.

