«Думал, что впереди длинная счастливая жизнь»: Никита Михалков о возможностях и сожалениях

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Отвечая на вопрос журналистов, режиссер процитировал Льва Толстого.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко

Никита Михалков: надо заниматься любимым делом

Если любимое дело есть, нельзя упускать возмоджность им заниматься. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист РСФСР, режиссер, герой труда России Никита Михалков после творческой встречи со студентами в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«Если у тебя есть любимое дело и ты имеешь возможность им заниматься, то нужно этим временем пользоваться», — посоветовал кинематографист.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как не начать с годами сожалеть о чем-то, что не успел. Кроме того, он процитировал писателя Льва Толстого, а также Михаила Платонова — героя собственного фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», снятого по пьесе Антона Чехова.

«Я думал, что впереди длинная счастливая жизнь, а в результате все вот так вот (щелкнул пальцами. — Прим. ред.) получилось». Толстой сказал, что счастье в жизни, в самой жизни», — подчеркнул режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалков рассказал о работе над сложными эпизодами фильмов.

