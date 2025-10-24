В Госдуме предложили отменить алименты на отказников для сокращения числа абортов

Дарья Орлова
В очереди на усыновление новорожденных стоят тысячи людей.

Зачем отменять алименты на отказников

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила освободить женщин от выплат алиментов за отказных детей, чтобы снизить количество абортов и обеспечить малышам семьи.

В России тысячи людей стоят в очереди на усыновление новорожденных. По мнению Буцкой, если снять с биологической матери обязанность платить алименты на «отказника», это позволит уменьшить число абортов, а дети получат шанс попасть в надежные семьи. Об этом сообщает НСН.

«Освободив женщину от обязанности выплачивать алименты за рожденного ребенка, от которого она отказалась, и передав его в надежную приемную семью, мы спасаем малыша. Количество абортов снизится», — подчеркнула депутат в пресс-центре НСН.

Буцкая отметила, что оптимально, когда дети рождаются в браке и любви и остаются с родителями, однако бывают разные ситуации, поэтому государство готово предоставить поддержку семьям.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти треть женщин, обратившихся за абортом в этом году, решила сохранить беременность. Голикова подчеркнула, что в этом заслуга специалистов женских консультаций, центров кризисной беременности и команд, оказывающих психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь, и выразила необходимость расширять такую работу.

