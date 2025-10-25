Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о расставании с Павлом Волей

Сергей Добровинский
Что сейчас происходит между ней и мужем?

Павел Воля и Ляйсан Утяшева расстались?

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Информация о расставании телеведущей Ляйсан Утяшевой с супругом, юмористом Павлом Волей, является абсолютной ложью. Об этом заявила сама знаменитость.

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимания. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — сообщила Утяшева.

Сейчас звезда стендапов находится на гастролях, из-за чего временно не может быть рядом с женой. Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились 25 ноября 2012 года, у них растут сын Роберт и дочь София.

Звездные супруги часто работают на совместных проектах. Утяшева рассказывала, что сотрудничество с мужем делает ее «абсолютно счастливой» и добавляет романтики в их семейные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что пара мечтает о третьем ребенке. В июне Воля трогательно поздравил Утяшеву с днем рождения.

