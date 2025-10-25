Актер Алексей Золотницкий озвучил 10 тысяч ролей в кино

Скончался известный советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий. Всю свою жизнь он посвятил искусству.

Его роли в картинах «Десять негритят» и «Какая чудная игра» запали в душу многим зрителям. А голос хорошо знаком поклонникам западных кинохитов. За свою карьеру он прославился как настоящий мастер дубляжа, приняв участие в огромном количестве проектов. Свой голос он подарил знаменитым голливудским звездам — Роберту Де Ниро, Алену Делону, Роберту Редфорду, Энтони Хопкинсу и Роуэну Аткинсону.

Золотницкий умер 25 октября 2025 года. Причиной смерти актера, как сообщил ТАСС один из его сыновей, стала длительная болезнь. Прощание с Золотницким, по информации агентства, состоится 28 октября.

Артист с самого детства

Он родился 16 июля 1946 года в Москве, вырос в творческой среде. Отец будущей звезды дубляжа Алексей Владимирович учился мастерству у одного из самых знаменитых советских режиссеров и заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Эйзенштейна. Именно отец привил будущему актеру любовь к искусству и киноиндустрии, познакомив сына с работой киностудий еще ребенком. При этом Золотницкий-старший также горел дубляжем и даже стал родоначальником советской школы в этой области.

Будучи подростком, Алексей Золотницкий демонстрировал уникальные способности в области звукового сопровождения фильмов, совмещая занятия в школе с активной работой над проектами дубляжа. Его голос отличался от других, обладал особой силой. Сам артист позже признавался, что именно он позволил ему обеспечить себе безбедную жизнь.

Золотницкий успешно прошел обучение в Щепкинском театральном училище, параллельно изучая литературу и искусство на факультете филологии Московского Государственного Университета.

Его отец с детства привил наследнику любовь к культуре, не раз заявлял, что актеру необходимо иметь и классическое образование.

Звезда театра, кино и дубляжа

Фото: Кадр из к/ф «Урод», реж. Роман Качанов (младший), 1993 г.

Артист участвовал во всех проектах, где ему открывали двери. А его горящий и наполненный знаниями взгляд сразу же очаровывал любого зрителя. В итоге деятельность Золотницкого принесла ему признание зрителей и профессиональных деятелей кино и театра. Он стал лауреатом престижных конкурсов среди актеров-чтецов, постоянно выходил на сцену в постановках Театра Табакова.

При этом голос актера с каждым годом становился все сильнее. И руководители, и коллеги, и публика восхищались талантами Золотницкого, но тот не переставал трудиться в поте лица, совершенствуя свои навыки. В итоге в 1999 году он стал обладателем почетного звания заслуженного артиста России.

В театре Золотницкий проработал до самого последнего вздоха. Вместе с этим он запомнился зрителю и своими ролями в кино. Наибольшего признания заслужили его роли в фильмах «Какая чудная игра» и «Десять негритят».

Не меньшего успеха Золотницкий достиг в дубляже. По собственному признанию, он озвучил более десяти тысяч ролей в иностранных фильмах.

Семья

Жизнь вне сцены, его семья имели огромное значение для Алексея Золотницкого. Для него родные были всегда на первом месте.

У актера трое детей, каждый из которых выбрал собственный путь в профессиональной сфере. Так старший сын Владимир основал популярную телевизионную программу на одном из крупнейших российский каналов. Но его жизнь оборвалась из-за онкологии, когда ему было всего 36 лет. Эта трагедия сильно ударила по Золотницкому, утешение он нашел лишь в заботе о других наследниках и в работе.

Второй сын Золотницкого, Филипп, избрал для себя службу в таможенных органах, дослужившись до генерала-лейтенанта.

Третий наследник, Александр, подобно Владимиру, также нашел призвание на телевидении.

Один из внуков Алексея Золотницкого, Антон Золотницкий, сегодня является корреспондентом «Известий».

Сам артист души не чаял в наследниках и готов был трудиться ради них, не покладая рук. Он не раз сталкивался с проблемами со здоровьем, но постоянно находил в себе силы ухватиться за жизнь. Теперь же его прекрасный голос впервые затих, но его отзвуки всегда будут слышны в сердцах его фанатов и потомков, жаждущих не подвести талантливого предка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.