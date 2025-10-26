Герасимов: ВС РФ окружили Красноармейск и заняли 70% Волчанска

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Наши войска продолжают продвигаться вглубь противника.

ВС РФ окружили Красноармейск и заняли 70% Волчанска

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) окружили Красноармейск и заняли 70% Волчанска. Об этом 26 октября заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что войска группировки «Центр» взяли противника, боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в кольцо в районе Красноармейска и Димитрова. Герасимов подчеркнул: это стало возможно благодаря героизму наших солдат.

В свою очередь, силы «Запада» окружили Купянск. ВС РФ, как уточнил глава Генштаба, овладели переправой через реку Оскол. Это позволило им блокировать ВСУ. Помимо этого, группировка войска «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполя в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также Валерий Герасимов добавил, что ВС РФ уже освободили более 70% Волчанска в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки российской армии. Глава государства выслушал доклад о ситуации на фронте.

