Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, а также выслушал доклад о ситуации на фронте. Группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. На купянском направлении окружены до пяти тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на красноармейском — пять с половиной тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия продвинулась в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, освободив четыре населенных пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале Специальной военной операции по защите Донбасса с целью демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киев проигнорировал попытки дипломатического урегулирования, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.