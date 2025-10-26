«Паша — супер!»: актриса Елизавета Шакира рассказала о достоинствах Прилучного

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 159 0

Знаменитость не считает звезду фильма «Мажор» заложником одной роли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Елизавета Шакира: Павел Прилучный — не актер одной роли

Актриса Елизавета Шакира считает, что ее коллега по цеху Павел Прилучный не является актером одной роли. Таким мнением знаменитость поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мажор в Дубае» в Москве.

«Я считаю, что Паша — супер! <…> Он потрясающий коллега и большой профессионал», — сказала Елизавета Шакира, отвечая на вопрос о том, как она относится к игре Прилучного.

При этом актриса не смогла рассказать, чем конкретно ее «покорил» звезда фильма «Мажор».

«Качествами своими профессиональными. Не знаю. Ну, посмотрите на Пашу и все», — подытожила Елизавета Шакира.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, режиссер картины Егор Чичканов уверен в том, что «Мажор в Дубае» — нечто новое и уникальное в истории российского кинематографа. По его словам, в частности благодаря игре Павла Прилучного и Павла Чинарева получилась качественная приключенческая лента. Им, как отметил режиссер, удалось в своих персонажах собрать единый образ русского богатыря.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

19:19
«Не смешно ли?» — Мать Авроры Кибы ответила на обвинения Виктории Бони в адрес дочери
19:03
В конгрессе США поддержали продолжение диалога с Россией
18:49
«Ваша задача — не наказать»: как помочь школьнику с учебой и не навредить ему
18:32
Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
18:14
В семи округах Москвы построят промышленно-производственные объекты по проектам КРТ
17:59
«Паша — супер!»: актриса Елизавета Шакира рассказала о достоинствах Прилучного

Сейчас читают

«С таким не сталкивалась»: Полина Диброва ответила на шутку про назойливого бывшего
«Оружие судного дня»: эксперты о ключевых характеристиках ракеты «Буревестник»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео