Певица Нелли Фуртадо завершила карьеру из-за волны хейта

Эфирная новость 62 0

Обладательницу «Грэмми» жестко критикуют из-за изменившейся фигуры.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Stefan M. Prager; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

От голливудских стандартов красоты отказалась Нелли Фуртадо. И даже завершила из-за этого свою 25-летнюю карьеру.

Пресса пишет, что обладательница «Грэмми» и голос целого поколения нулевых уходит со сцены, потому что устала бороться с бесконечным хейтом из-за фигуры. Публика не простила ей лишние килограммы.

Артистку упрекали в том, что она изменилась и потеряла форму. Говорили, что «Нелли уже не та», а некоторые фанаты даже требовали «вернуть старую Фуртадо». Певица делать ничего не стала, наоборот, публикует смелые фото в купальниках, пишет о принятии себя и называет это новым уровнем свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Бритни Спирс, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, едва не сбила человека.

Бритни в нетрезвом состоянии села за руль своего BMW и, выезжая с парковки, едва не наехала на свою подругу. Далее артистка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

15:31
В Ленобласти закрыли майнинг-ферму, укравшую электроэнергии на миллиард рублей
15:26
Уведомления на «Госуслугах» приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах
15:20
Россия денонсирует соглашение с США по утилизации оружейного плутония
15:17
ВС РФ продолжают уничтожение окруженных группировок в Купянске и Красноармейске
15:10
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
15:03
Достойный Богов: на Балтике нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео