Сергей Собянин объявил об открытии еще трех поликлиник после реконструкции

Еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин. Свои двери для пациентов открыли головное здание детской городской поликлиники № 30 на западе столицы (Дорогомилово, Поклонная улица, дом 8, корпус 2а), филиал № 3 городской поликлиники № 64 (Красносельский, улица Верхняя Красносельская, дом 21, строение 1) и филиал № 4 детской городской поликлиники № 23 (Москворечье-Сабурово, улица Кошкина, дом 10, корпус 1).

«В сентябре мы завершили основные работы по программе модернизации первичного звена городского здравоохранения. За пять лет обновили и построили заново больше 340 зданий взрослых и детских поликлиник. Но работа по улучшению качества амбулаторной помощи продолжается. Мы ведем ее на системной и постоянной основе», — написал мэр Москвы.

Комплексная реконструкция пятиэтажного здания детской поликлиники 1989 года постройки на Поклонной улице заняла меньше года: работы начались в декабре 2024-го и завершились в октябре 2025-го. На это время пациентов перевели в другие филиалы детской городской поликлиники № 30 — № 3 (улица Артамонова, дом 6), № 4 (Веерная улица, дом 36, корпус 1) и № 5 (Филевский бульвар, дом 18).

В штате поликлиники 195 сотрудников, в том числе 70 врачей, которые заботятся более чем о 13 тысячах маленьких пациентов. Прием ведут педиатры, оториноларингологи, офтальмологи, хирург, кардиолог, невролог, уролог, гинекологи, эндокринологи, гастроэнтеролог, нефролог, ортопед, реабилитолог, физиотерапевт, врач лечебной физической культуры, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики.

В ходе реконструкции здание практически полностью перестроили. Обустроили новый фасад, заменили лифты, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Выполнили отделку помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы.

Появился дополнительный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и специально оборудованная колясочная. Создана комфортная безбарьерная среда для маломобильных граждан: дополнительные санузлы, пандусы, просторные холлы и другое.

Количество кабинетов педиатров увеличилось с семи до 12, а число процедурных кабинетов — с одного до двух. В кабинете хирурга оборудовали две перевязочные с разделением на «чистую» и «грязную». Предусмотрен также кабинет вакцинопрофилактики с помещением для хранения вакцины.

Поликлинику оснастили новейшей медицинской техникой, включая рентгенодиагностический аппарат, системы УЗИ, лор-комбайны, офтальмологическое оборудование, электроретинограф, электроэнцефалограф, специализированное оборудование для сурдологических исследований (аппарат аудиологического скрининга, импедансметр, система регистрации отоакустической эмиссии). Благодаря этому врачи могут применять современные виды диагностики.

В рабочих кабинетах медицинского персонала установили компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположили так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Их оснастили эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами.

Для молодых мам организовали комнату здорового ребенка с местом для кормления, в которой проводится обучение по уходу за новорожденными. Кроме того, оборудовали игровые зоны для детей и буфет. Для сотрудников предусмотрены комната психологической разгрузки и помещение профессионального развития.

На расположенной рядом территории обустроили места для кратковременного отдыха, заменили систему освещения и ограждение, адаптировали пространство для маломобильных граждан и установили элементы навигации.

В состав детской городской поликлиники № 30, помимо головного здания на Поклонной улице (дом 8, корпус 2а), входит пять филиалов, четыре из которых были комплексно реконструированы в рамках программы модернизации амбулаторного фонда. Филиал № 2 расположен в жилом здании (улица Толбухина, дом 14), включенном в программу реновации.

Общая площадь зданий составляет 19,5 тысячи квадратных метров, мощность — 2,9 тысячи посещений в смену. Услугами поликлиники № 30 пользуются свыше 63,5 тысячи детей — жителей районов Дорогомилово, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Можайский. В учреждении работает 591 сотрудник, в том числе 222 врача.