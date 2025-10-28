«Не отселяется на диван»: Валерия пожаловалась на храпящего Пригожина

Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 63 0

По настоянию супруги продюсер посещал сомнологов, практиковал сон со специальными аппаратами, но ничего не помогло.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певица Валерия пожаловалась на храпящего мужа Пригожина

Певица Валерия, народная артистка России, и ее муж и по совместительству продюсер Иосиф Пригожин больше 20 лет спят вместе, несмотря на периодически возвышающийся над кроватью суровый мужской храп. И до сих пор исполнительница настолько терпелива, что не выселила благоверного в отдельную комнату или на диван. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах ХVI Международного благотворительного фестиваля «Белая трость».

«Не отселяется», — с сожалением вздохнула Валерия, а потом рассмеялась.

Прежде супруги уже признавались, что храп — одна из серьезных проблем в их отношениях. Не решающая, разумеется, но периодически обсуждаемая. В одном из распространившихся в сети роликов серии «Норм или стрем» певица отмечала, что ей кажется нормальным практика раздельных спален у мужа и жены. И даже признавалась — иногда жалеет, что у нее нет своей комнаты.

Пригожин на это отвечал резким протестом. И заявлял, что согласится спать отдельно от любимой женщины, может быть, когда ей будет лет девяносто. А раньше — ни за что. Вот и сейчас Валерия над проблемой-храпом смеется, но признает, надо что-то с этим делать. Увы, ни один из испробованных методов пока не сработал.

«Во-первых, это плохо для самого человека, который храпит. И для рядом находящегося тоже не очень хорошо, потому что полноценно не высыпаешься. (К сомнологам) ходили, и всякие аппараты у нас есть… Он пытался с ними спать, но неудобно. (На бочок переворачивает) регулярно, переворачивается — замолкает. В течение ночи раз пять приходится», — пожаловалась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня Валерии «Исцелю» попала в лонг-лист одной из самых престижных мировых премий «Грэмми», ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В эксклюзивном интервью певица и ее продюсер поделились своими ожиданиями и планами.

