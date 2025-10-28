Лавров представит в Минске российскую инициативу по евразийской безопасности

Евразийскую систему безопасности обсудят в Минске. В столице Белоруссии стартует международная конференция. В ней примут участие делегации более 40 государств. Нашу страну представляет глава МИД Сергей Лавров. Он уже прилетел в столицу Белоруссии.

Лавров выступит на пленарной сессии, где основное внимание уделят российской инициативе по формированию архитектуры евразийской безопасности. В рамках конференции министр проведет рабочие встречи и обсудит с иностранными коллегами двустороннее сотрудничество.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Малайзии проходит 47-й саммит АСЕАН. Одна из главных его тем — глобальная смена политических и экономических векторов. Представитель России заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провел в Куала-Лумпуре серию встреч с премьер-министрами Камбоджи, Малайзии, Вьетнама. На них обсуждились совместные инвестиции и экспорт, что растет по 25% в год.

Также Россия и АСЕАН договорились наращивать товарооборот в национальных валютах — уже половина сделок проводится в рублях, еще треть — в юанях.

