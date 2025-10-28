Российские космонавты Рыжиков и Зубрицкий вновь выйдут в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции в рамках экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

На этот раз испытателям предстоит выполнить несколько задач. В том числе установить плазменный инжектор на модуле «Наука» и заменить кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников. Все это займет чуть больше шести часов. Столько же времени им потребовалось и в прошлый раз. Тогда они установили на МКС «Экран-М» для синтеза полупроводников и почистили иллюминатор на модуле «Звезда».

Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли. Камеры на борту МКС зафиксировали стихию над Атлантикой. Он уже набрал максимальную мощность и движется к Карибскому бассейну. Эта огромная воронка уже разрушила в Доминикане более 750 домов и идет в сторону Ямайки и Кубы. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, которые принимали участие в антинаркотической операции против Венесуэлы, вынуждены были свернуть с маршрута.

