Российские космонавты Рыжиков и Зубрицкий вновь выйдут в открытый космос

Эфирная новость 25 0

В рамках экспериментов «Экран-М» и «Импульс» они выполнят серию работ на внешней поверхности МКС, включая монтаж оборудования и техническое обслуживание.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Astronaut Provided/Nasa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции в рамках экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

На этот раз испытателям предстоит выполнить несколько задач. В том числе установить плазменный инжектор на модуле «Наука» и заменить кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников. Все это займет чуть больше шести часов. Столько же времени им потребовалось и в прошлый раз. Тогда они установили на МКС «Экран-М» для синтеза полупроводников и почистили иллюминатор на модуле «Звезда».

Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли. Камеры на борту МКС зафиксировали стихию над Атлантикой. Он уже набрал максимальную мощность и движется к Карибскому бассейну. Эта огромная воронка уже разрушила в Доминикане более 750 домов и идет в сторону Ямайки и Кубы. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, которые принимали участие в антинаркотической операции против Венесуэлы, вынуждены были свернуть с маршрута.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
Российские космонавты Рыжиков и Зубрицкий вновь выйдут в открытый космос
8:24
Митя Фомин готовится к сложнейшей операции: что случилось с артистом
8:18
«Это обязательно»: Диана Гурцкая с детства приучает сына помогать другим
8:04
Заметно увеличится: размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году
8:03
«Справедливая сделка»: США получили от Японии заказы на поставку военной техники
7:46
Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео