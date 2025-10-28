Безумная любовь: неадекватная фанатка Киану Ривза пыталась сесть в его машину

Эфирная новость 75 0

Поклонница побежала за внедорожником звезды «Матрицы».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sammy Kogan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слишком настойчивая фанатка Киану Ривза пыталась сесть в его машину

Полная безумия сцена разыгралась после встречи актера Киану Ривза с фанатами. Едва звезда «Матрицы» успел улыбнуться публике и сесть в машину, как из толпы в его сторону бросилась женщина. Она пыталась прорваться к актеру и кричала, что она — его избранница, посланная небесами.

Актер поспешил уехать. Но фанатка не сдавалась, бежала за внедорожником, пока не оказалась на земле после того, как ее перехватили охранники звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нелли Фуртадо завершила карьеру из-за волны хейта.

Публика не простила ей лишние килограммы. Артистку упрекали в том, что она изменилась и потеряла форму. Говорили, что «Нелли уже не та», а некоторые фанаты даже требовали «вернуть старую Фуртадо». Певица делать ничего не стала, наоборот, публикует смелые фото в купальниках, пишет о принятии себя и называет это новым уровнем свободы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера
17:55
Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и девятью кошками
17:49
Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах
17:33
Рюмин представил в Совете Федерации результаты работы Группы «Россети»
17:25
Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине
17:19
«Беспощадная болезнь»: каким Роман Попов остался в памяти Антона Богданова

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео