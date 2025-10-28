Будут делить? Как проходит развод Оксаны Самойловой и Джигана

Адвокат Тонаканян: никаких споров в разводе Оксаны Самойловой и Джигана нет

Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой проходит без споров о детях или имуществе. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал адвокат интернет-знаменитости Олег Тонаканян.

«Мы только развод рассматриваем. На данный момент никаких споров нет: ни об имуществе, ни о детях и ни о чем другом. Только развод», — отметил юрист.

Он добавил, что наследники знаменитостей останутся с матерью. Однако Самойлова не препятствует их общению с отцом. Они видятся и продолжат встречаться в дальнейшем.

Рэпер и блогер поженились в декабре 2012 года. За почти 13 лет брака у них родилось четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид.

Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

У супругов есть совместно нажитое имущество, причем как в России, так и за ее приделами.

