«Очень профессиональный человек»: Олег Верещагин о смерти Романа Попова

Актер Роман Попов был очень хорошим человеком и большим профессионалом. Об этом сказал его коллега Олег Верещагин в беседе с 5-tv.ru.

«Я в шоке, конечно. Очень хороший был человек! Очень! Всегда у него была такая особенность: он на съемочной площадке со всеми разговаривал, обращался по имени и отчеству. Это меня удивляло всегда и вызывало уважение. Очень профессиональный человек! Соболезную близким и родным», — сказал Верещагин.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер в возрасте 40 лет. В 13:15 у артиста остановилось сердце. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Опухоль лишила актера зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова вынуждена была выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние годы.

Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии — десятки проектов, а также участие в юмористических шоу. Коллеги вспоминают артиста как добродушного, искреннего и всегда готового помочь человека.

