Один человек погиб, шестеро пострадали при атаке на Белгородскую область

Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За последние сутки Белгородская область подверглась серии атак с использованием беспилотников и боеприпасов, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате ударов ВСУ один человек погиб, еще шестеро получили ранения. В общей сложности поражения пришлись на семь районов региона.

В Белгородском районе атакованы поселок Октябрьский и села Бессоновка, Красный Октябрь, Николаевка, Репное и Чайки — всего семь беспилотников, из которых четыре сбиты и подавлены.

В Борисовском районе в селе Зозули применен FPV-дрон, поврежден частный дом.

Валуйский округ подвергся крупнейшему удару — 18 дронов (десять подавлены) атаковали ряд населенных пунктов, включая Уразово, Борки, Долгое и другие.

В Волоконовском районе выпущены восемь боеприпасов и семь дронов, из них три сбиты — поражены поселки Пятницкое, Рай, и села Борисовка, Коновалово, хутор Ульяновка.

Грайворонский округ обстреляли шестью боеприпасами и семью дронами, один сбит — удары пришлись на город Грайворон и близлежащие села.

В Краснояружском районе применено 25 боеприпасов и пять дронов, один сбит. Село Илек-Кошары в Ракитянском районе атаковано двумя беспилотниками.

Мощный удар был в Шебекинском округе — применен один боеприпас и 38 дронов, из них сбиты 29. Под обстрел попали город Шебекино, поселок Маслова Пристань и множество сел.

