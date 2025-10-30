Выставка современного искусства «Это было со мной» открылась на Винзаводе

Большой творческий эксперимент устроили в Центре современного искусства Винзавод на выставке «Это было со мной». На ней представлены работы сразу нескольких современных авторов, которые на языке искусства обращаются к прошлому — к личному и творческому. Причем в одном пространстве соединили самые разные эмоции, где каждый найдет и вспомнит что-то свое. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова в этом убедилась.

Лабиринт из деревянных конструкций, забитый антиквариатом: диван из старых «Жигулей», светофор, потертые вездеходные колеса. Это сложный диалог Яна Гинзбурга с наследием московского концептуализма.

«Мы находимся внутри выставки 2017 года, которая называлась „Механический жук“, но мы находимся как бы в реминисценции, то есть мы вспоминаем то, как было, но с некоторыми дополнениями. Я бы сказал, что это как день и ночь. То есть первая часть, которая была в 2017 году, это такой рассвет, вторая часть — это абсолютный триллер», — рассказал участник выставки Ян Гинзбург.

Переосмыслить то, что уже было сделано. Взглянуть по-новому на события минувших дней — такую задачу перед творцами поставил куратор выставки.

Каждому из художников пришлось вступить в диалог с собственным прошлым, проанализировать проекты, сделанные несколько лет назад, и уже на их основе создать новые работы.

Выставка «Это было со мной» — творческий эксперимент десяти современных художников. Они абсолютно разные: одни пишут картины, другие — фотографируют, кто-то работает с видео и звуком. Но есть то, что их объединяет — общее время и место.

«Десять авторов этой выставки впервые увидели современное искусство на Винзаводе, он прошел через всю их жизнь. Об этом выставка. О том, как некое место влияет на творчество людей, и как люди создают это место. „Это было со мной“ — это мой провокационный вопрос с художником», — рассказал куратор выставки Виктор Мизиано.

Для Ивана Новикова этот диалог с прошлым стал особенно личным. На его стенде — коллекция бус и декоративных лягушек. Это не просто безделушки — артефакты семейной истории, которые бережно собирали родители художника. Недавно их не стало.

«Родители, посещая мои выставки, что-то сохраняли на память, но не мои работы, которые они не очень понимали. И поэтому я решил создать конструкцию, которая могла бы стать местом памяти, с одной стороны, о родителях, а с другой стороны — об этом странном отношении моих родителей к искусству», — поделился участник выставки Иван Новиков.

В одном пространстве куратор выставки соединил самые разные эмоции. Рядом с личной памятью — разговор о коллективной. Из фрагментов своих старых работ Ирина Корина создала уютное пространство.

«Все эти вещи я как бы пересобрала заново, то есть они не в своем чистом виде соединены, а на них изменен ряд деталей, и здесь образовано такое уютное, в каком-то смысле, пространство с диванами и студиями. То, что на выставке обычно не всегда можно встретить, и мне всегда этого не хватает», — рассказала участница выставки Ирина Корина.

Лавочки и столы этого импровизированного города сделаны из подручных материалов, когда-то найденных на Винзаводе. А центр инсталляции — каталожный шкаф, облик которого меняют сами посетители.

Каждый экспонат — сложный и многослойный рассказ, в котором посетитель найдет свой след и с уверенностью скажет: «Да, это было со мной».

