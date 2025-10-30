Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином в Пусане как «замечательные»

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшуюся в южнокорейском Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «замечательной».

«Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны», — сказал Трамп, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. Американский лидер добавил, что на переговорах было принято много важных решений.

По словам президента, если бы он оценивал разговор по десятибалльной шкале, то поставил бы ему «12 из 10». Трамп подчеркнул, что встреча превзошла все его ожидания. В ближайшее время стороны намерены опубликовать совместное заявление с деталями достигнутых договоренностей.

Переговоры между лидерами США и Китая прошли в Пусане и продолжались около часа сорока минут. В начале встречи Си Цзиньпин отметил необходимость устойчивого развития отношений между двумя странами и сообщил, что делегации уже нашли общий подход в решении ключевых торгово-экономических вопросов.

Ранее главы двух государств встречались в 2019 году на саммите G20 в Осаке. Новая встреча стала первой очной беседой лидеров после нескольких лет дипломатической паузы и усилила ожидания возможного смягчения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.

