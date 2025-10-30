Песков: испытание «Буревестника» не было ядерным

В Кремле напомнили, что Россия соблюдает договоренности по вооружениям.

Реакцию Запада на наши передовые оборонные разработки уже прокомментировал в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия, как раз, последовательно соблюдает договоренности по вооружениям, в отличие от других стран.

«Здесь все-таки текущий мораторий, первое. Второе, президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются испытанием ядерного оружия. И если каким-то образом имеется ввиду испытание „Буревестника“, то это не является ядерным испытанием. Ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны. США — суверенная страна, но я хочу напомнить заявления президента Путина, которое неоднократно повторялось, что если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции мировых СМИ на испытания подводного оружия «Посейдон».

