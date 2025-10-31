«Не понимаю зачем»: Коваленко сказал, от чего бы точно отказался в жизни

Актер Виталий Коваленко не разделяет бесцельных рискованных поступков

Прыжок с парашютом осуществить можно, если это делается с определенной целью. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.

Прыгнуть с парашютом он пообещал своей старшей наследнице. Однако артист не понимает, для чего идти на подобные риски для жизни.

«Я когда-то дочери старшей пообещал спрыгнуть с парашютом, и чем ближе этот момент, тем для меня сложнее и сложнее», — пояснил собеседник.

Он добавил, что предпочел бы отказаться от прыжка, если дочь ему разрешит это сделать.

«Думаю, что, если она мне позволит, мы откажемся от этого предприятия. Не от того, что я боюсь высоты, а от того, что я не понимаю, зачем это. Надеюсь, мы как-то это разрешим», — заключил Коваленко.

Полную версию интервью с актером Виталием Коваленко смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

