«Не понимаю зачем»: Коваленко сказал, от чего бы точно отказался в жизни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 62 0

Актер дал слово дочери совершить экстремальный поступок, но не готов выполнить обещанное.

Фото, видео: Persona Stars/053/Legion-media; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Виталий Коваленко не разделяет бесцельных рискованных поступков

Прыжок с парашютом осуществить можно, если это делается с определенной целью. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.

Прыгнуть с парашютом он пообещал своей старшей наследнице. Однако артист не понимает, для чего идти на подобные риски для жизни.

«Я когда-то дочери старшей пообещал спрыгнуть с парашютом, и чем ближе этот момент, тем для меня сложнее и сложнее», — пояснил собеседник.

Он добавил, что предпочел бы отказаться от прыжка, если дочь ему разрешит это сделать.

«Думаю, что, если она мне позволит, мы откажемся от этого предприятия. Не от того, что я боюсь высоты, а от того, что я не понимаю, зачем это. Надеюсь, мы как-то это разрешим», — заключил Коваленко.

Полную версию интервью с актером Виталием Коваленко смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Коваленко рассказал о своей тяге к переезду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

1:52
Вертолет упал в поле возле Донкастера на севере Великобритании
1:33
Авиарейс из Москвы на Кубу был перенаправлен в другой аэропорт на острове
1:14
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотника над регионами России за два часа
0:54
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов
0:39
«Не понимаю зачем»: Коваленко сказал, от чего бы точно отказался в жизни
0:20
«Звучит не ново»: Захарова назвала условие для возобновления диалога между Японией и РФ

Сейчас читают

«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео