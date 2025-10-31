«Мера личной ответственности»: Коваленко о воспитании художественного вкуса

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 67 0

Непонятно, кто прививает человеку видение прекрасного, и как его определить.

Фото, видео: Usoev Gennady/Legion-media; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Виталий Коваленко объяснил, как формируется художественный вкус

Воспитание художественного вкуса — это мера личной ответственности каждого человека. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.

«Художник имеет право на все, кроме права на все. Это все такое субъективное. Не знаю, где его воспитывают, — то ли в вузах, то ли мама и папа, то ли количество прочитанных книг, то ли другие знания. Что такое хорошо, что такое плохо, не знаю. Маяковский мне это не объяснил. Объяснили мне это педагоги, друзья, коллеги», — пояснил собеседник.

Он отметил, что эстетический вкус у определенного человека может фиксироваться и определяться по-другому, нежели его понимает иной ценитель. Артист подчеркнул, что это явление основано на личном выборе, исходя из опыта взаимодействия на уровне пяти органов чувств.

По словам актера, стремление к эстетике, в первую очередь, должно исходить изнутри.

«Это ответственность именно создателей, тех, кто это предоставляет, и внутреннего профессионального сообщества. Какие-то критерии должны быть. Но это мера личной ответственности тех, кто этим занимается. На каждом ответственность такая лежит в разной степени», — заключил Коваленко.

Полную версию интервью с актером Виталием Коваленко смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Коваленко рассказал о своей тяге к переездам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Банки все чаще меняют условия кредитов без предупреждения
9:42
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Максима из Чебоксар
9:35
«Его выбросили»: Трамп и Си Цзиньпин исключили Зеленского из переговоров по Украине
9:30
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
9:24
Инопланетяне предположительно наблюдали за ядерными испытаниями США и СССР
9:16
Автоматизация и ограничения: какие нововведения ждут россиян с 1 ноября

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео