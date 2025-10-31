Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине

Дарья Орлова
Шаги президента США поставили под сомнение прежнюю линию Вашингтона в отношении конфликта.

Какая сейчас у Трампа позиция по Украине

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Fox News сообщил о смягчении позиции Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп скорректировал подход к ситуации на Украине, что вызвало настороженность у европейских союзников. Об этом 30 октября сообщил телеканал Fox News.

«Тон президента Дональда Трампа за последние недели резко смягчился. Он теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта», — отмечает телеканал.

По данным Fox News, изменения особенно заметны на фоне решений Белого дома отозвать американскую бригаду из Румынии и не предоставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk. Эти действия, по словам источников канала, вызывают недоумение у союзников США, привыкших к более жесткой линии Вашингтона.

«Хотя Трамп заявляет о стремлении к миру „через силу“, его последние шаги и риторика создают неопределенность, заставляя союзников гадать, какая политика возобладает в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США уведомили Румынию и партнеров по НАТО о планах сократить контингент американских войск в Европе. Перемены затронут и базу Михаила Когэлничану. Решение объясняется пересмотром стратегических приоритетов Вашингтона и общей переоценкой глобального военного присутствия страны.

7:36
