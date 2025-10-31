Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Максима из Чебоксар

Эфирная новость 24 0

Мальчик страдает от приступов эпилепсии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о 14-летнем Максиме из города Чебоксары.

Почти с рождения он страдает от эпилепсии. Максим борется с болезнью уже много лет. За это время он достиг больших результатов. Сейчас подростку нужна сложная операция. Стоит она свыше двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму на лечение удалось. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
30 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима
24 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима
23 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима
17 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрый дел» для юного Ярослава
16 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Ярослава
10 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Нади
9 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Нади
3 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Киры
2 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры
26 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Банки все чаще меняют условия кредитов без предупреждения
9:42
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Максима из Чебоксар
9:35
«Его выбросили»: Трамп и Си Цзиньпин исключили Зеленского из переговоров по Украине
9:30
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
9:24
Инопланетяне предположительно наблюдали за ядерными испытаниями США и СССР
9:16
Автоматизация и ограничения: какие нововведения ждут россиян с 1 ноября

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео