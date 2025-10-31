Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Максима из Чебоксар
Мальчик страдает от приступов эпилепсии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о 14-летнем Максиме из города Чебоксары.
Почти с рождения он страдает от эпилепсии. Максим борется с болезнью уже много лет. За это время он достиг больших результатов. Сейчас подростку нужна сложная операция. Стоит она свыше двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму на лечение удалось. Большое вам спасибо!
