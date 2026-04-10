Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юного Артема

Эфирная новость 42 0

У 13-летнего мальчика — врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». Наш герой — 13-летний Артем из Ставропольского края — родился с тяжелейшим пороком сердца, которое может остановиться даже из-за резкого шума.

Мальчик уже перенес несколько операций, но требуется новая. Ее готовы провести врачи из Германии. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на дорогостоящее лечение. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

