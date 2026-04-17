Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Лизы

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». Наша героиня — 17-летняя Лиза из Тульской области.

В страшном ДТП она получила травму черепа. Врачи не давали никаких прогнозов. После операции наступил долгий период восстановления. Девушка уже прошла непростой путь и достигла больших результатов.

Сейчас ей необходим новый дорогостоящий курс реабилитации. Завтра у Лизы день рождения. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, для нее удалось сделать лучший подарок — собрать необходимую для лечения сумму. Большое вам спасибо!

