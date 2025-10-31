Ушел из жизни актер Андрей Демьянов

На 82-м году жизни умер советский актер и ученый Андрей Демьянов. Об этом говорится в некрологе Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына.

О причинах его смерти ничего не известно. Демьянова не стало 27 октября.

«Скончался заведующий лабораторией сильных взаимодействий ОЭФВЭ доктор физико-математических наук Андрей Иванович Демьянов. Благодаря незаурядному педагогическому таланту и широчайшему спектру знаний во многих областях науки Андрей Иванович воспитал не одно поколение ученых», — говорится в тексте.

Свою карьеру Андрей Демьянов начал с детства. В 1956 году вышел музыкальный фильм с его участием — «Призвание». После этого юный артист проснулся знаменитым.

В 1960 году Демьянов снялся в драме «Пять дней — пять ночей». Несмотря на успех картины, он не захотел связывать свою жизнь с кино и поступил на физический факультет МГУ. Андрей Иванович внес большой вклад в развитие физики взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях.

С 2011 года Андрей Иванович руководил темой НИР «Экспериментальное и теоретическое исследование структуры и эволюции адронов в экстремальных состояниях при высоких энергиях».

Автор около 100 научных публикаций. Награжден нагрудным знаком «250 лет МГУ».

