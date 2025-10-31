Мир эмпатии и милосердия: «Буратино» расскажет детям о самом важном

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Тема инклюзии — непростая и очень важная для обсуждения.

В ноябре в школах России состоится разговор о самом важном

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В школах и колледжах России 1 ноября состоится разговор о самом важном

В школах и колледжах России 1 ноября в рамках проекта «Разговоры о важном» состоится диалог на тему «Общество безграничных возможностей». Партнерами занятия выступают «Фонд семьи Бондарчук», Национальная Медиа Группа, Агентство Стратегических инициатив и НМГ Кинопрокат.

На внеурочном занятии педагоги объяснят детям то, что люди могут быть разными. Это фундаментальное знание поможет им с уважением относиться к окружающим, другим культурам и предотвратит развитие стереотипов. А донести столь непростую, но при этом важную тему до школьников и студентов преподавателям поможет фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Эта лента выйдет в широкий прокат 1 января. 2026 года.

Ребята одними из первых увидят важные сцены из картины, показывающие как важно уходить от негативных оценок к взаимному уважению и пониманию.

«Не менее важно говорить, как со взрослыми, так и с детьми о том, что все люди разные и каждый из нас ежедневно преодолевает какие-то свои трудности, почему судить нужно не по внешности и способностям, а по поступкам, почему доброта к друг другу — это основа жизни и взаимодействия друг с другом», — сказали Федор и Сергей Бондарчук, добавив, что «Буратино» станет проводником для тысячи российских школьников в мир эмпатии и милосердия.

В рамках разговора о самом важном дети смогут принять участие во Всероссийском марафоне историй «Разные-равные». Так, у подростков появится возможность рассказать свои вдохновляющие истории преодоления или снять собственный клип на песню «Бу-ра-ти-но».

Ранее, писал 5-tv.ru, спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
«Это скандал»: Киев может организовать провокации для сокрытия положения ВСУ
12:35
Вспоминая погибших: десять лет трагедии над Синаем
12:23
Мантуров объяснил, зачем откладывают введение новых правил утильсбора
12:20
Мир эмпатии и милосердия: «Буратино» расскажет детям о самом важном
12:15
Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке
12:03
«Не успели бы сменить подгузники»: в Британии боятся ответа Путина на провокации

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео