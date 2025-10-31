Ушла из жизни американский композитор Глэдис Райт

Лилия Килячкова
Она вошла в историю как одна из первых женщин-дирижеров США.

Умерла композитор Глэдис Райт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В возрасте 100 лет умерла композитор и дирижер Глэдис Райт

Дирижер, композитор и музыкальный педагог Глэдис Стоун Райт умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщил университет Purdue Bands & Orchestras.

Глэдис родилась 8 марта 1925 года в Васко, штат Орегон. Она вошла в историю как одна из первых женщин-дирижеров в Соединенных Штатах. Кроме того, она была первой женщиной, которая руководила оркестром ВМС США и основала Национальную ассоциацию женщин-дирижеров.

Райт начала свою преподавательскую карьеру в то время, когда немногие женщины были наняты в качестве директоров оркестров, но она отличилась талантом, настойчивостью и лидерскими качествами.

За свою профессиональную карьеру она также работала музыкальным критиком и судьей различных конкурсов. Ее супруг, Альфред «Эл» Райт, также известный музыкант, ушел из жизни в 2020 году в возрасте 104 лет.

