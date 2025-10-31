«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 82 0

Врачи пытались диагностировать диабет у артиста пять лет назад.

Фото, видео: ВКонтакте/Андрей Свиридов; 5-tv.ru

Актер сериала «Универ» Свиридов опроверг слухи об ампутации ноги

Актер Андрей Свиридов, известный по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», опроверг слухи о том, что ему грозит ампутация ноги. Об этом артист рассказал эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

По словам Свиридова, в данный момент он ведет обычный образ жизни и активно работает. Подобная операция не предвидится.

«Не знаю, кто выложил эту информацию, но это чушь собачья. В рабочем режиме работаем, приходится целый день отвечать на звонки», — подчеркнул собеседник.

Он пояснил, что, вероятно, информация поступила из недобросовестных источников. Несколько лет назад, как отметил артист, у него была ситуация, когда он оказался в больнице, а уже на следующее утро данные об этом распространили непорядочные источники.

«Такие каналы, как желтая пресса, пользуются этим для своей раскрутки», — заключил мужчина.

До этого в СМИ распространилась информация, что у 50-летнего Свиридова произошло осложнение, которое связано с тяжелой формой диабета. Оно, как утверждали источники, привело к угрозе ампутации стопы.

По словам агента артиста Макса Горького, которые передавал ТАСС, врачи пытались диагностировать диабет у актера пять лет назад.

