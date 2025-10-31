МИД РФ объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы

МИД России заявил решительный протест посольству Японии в Москве в связи с учениями Joint Exercise 2025, которые проходили недалеко от российских границ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», — отмечено в публикации ведомства.

Российский МИД выразил обеспокоенность тем, что батарея наземного комплекса «Тифон», способная запускать ракеты средней и меньшей дальности, до сих пор находится на базе ВС США «Ивакуни» на японском архипелаге. Этот комплекс был размещен там в рамках учений Resolute Dragon 25, проходивших с 11 по 25 сентября.

«В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности», — подчеркнули на сайте МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие для возобновления диалога между Японией и РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.