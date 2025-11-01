«Мой сын был светлым человеком»: речь мамы Романа Попова на прощании с актером

Мать Романа Попова рассказала, что ее сын был светлым и добрым человеком

Мать звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова Светлана Эдуардовна произнесла трогательную речь, провожая сына в последний путь. Прощание с артистом сейчас проходит в Москве.

«Мой сын был светлым человеком, но я даже не знала, какое большое количество людей он осветил своим светом. Как много сердец он захватил, как много людей сейчас благодарны ему <…>», — цитирует Светлану StarHit.ru.

Родительница рассказала, что Роман был очень искренним и добрым, и заявила, что гордится им. Женщина понимает, что в последние дни актеру было тяжело и верит, что его душа сама приняла решение уйти, а она, как мать, принимает этот выбор и знает, что сын всегда будет где-то рядом с ней.

Церемония проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве. В последний путь Попова провожают родные, друзья и коллеги.

Роман Попов скончался на 41-м году жизни 28 октября в 13:15 по московскому времени от рака головного мозга. Тело актера кремируют и развеют над Черным морем в соответствии с его волей.

