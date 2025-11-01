В Минобороны РФ указали на опасность создания новых военных блоков

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 114 0

Россия придерживается принципа единой и неделимой безопасности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олег Савельев: видим опасность линии Запада на создание новых блоков

В Министерстве обороны РФ указали на опасность создания Западом новых блоков в ответ Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об заявил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительные отношения между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», — сказал Савельев на 12-м совещании министров обороны стран — членов АСЕАН.

В своем выступлении замминистра подчеркнул: Россия видит угрозу в том, что Запад предпринимает попытки создать новые военные альянсы по типу AUKUS, «Индо-Тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS. По мнению Олега Савельева, деятельность данных блоков ведет к появлению в регионе новых очагов напряжения.

Также заместитель министра обороны РФ предложил рассмотреть возможность трансформации вышеперечисленных альянсов в один — «Индо-Тихоокеанский альянс». Он, как уточнил Савельев, может стать прямым аналогом НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Словакии высказались об антироссийской политике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Пенсионер поселился в машине из-за нехватки денег на оплату аренды
16:36
Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен
16:35
Кровь, блески, экстремальное мини: страшно-красивые образы звезд на Хэллоуин-2025
16:28
Известный 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи
16:16
Лепс поднял цену на билеты после скандального концерта во Владивостоке
16:10
«Вставай и делай»: Анна Асти дала совет тем, кто чувствует выгорание

Сейчас читают

«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео