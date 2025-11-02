Собянин: школа и детский сад с бассейном появятся в районе Метрогородок

|
Мария Гоманюк
В районе на востоке столицы создают все условия для комфортной жизни.

На сколько мест будет рассчитала школа в районе Метрогородок

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Строительство школы на 550 детей проводят в Метрогородке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, здание возведут на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и Тагильской улицы. Пространство разделят на левое крыло, в котором расположится начальная школа, и правое — для средних и старших классов. В каждом из них будет отдельный вход.

К тому же Собянин подчеркнул, что в центральной части оборудуют общешкольные помещения: пищевой и медицинский блоки, зал для мероприятий, медиатеку, а также просторные зоны отдыха. Поблизости от школы построят стадион. На нем разместят площадку для игр в волейбол и баскетбол. Там же будут находиться спортивные и игровые зоны с тренировочными комплексами.

Помимо этого, рядом с учебным учреждением возведут детский сад на 250 мест и бассейн.

В дальнейшем в Метрогородке появится и другая важная социальная инфраструктура. В данный момент район на востоке столицы активно развивают. Вместе с девелоперами создаются все условия для комфортной жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин сообщил об открытии новой школы в Хорошево-Мневниках.

