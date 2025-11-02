«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 64 0

Ранее хозяйка животного отметила, что житель дома находился в нетрезвом состоянии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Бросивший собаку об стену мужчина в Петербурге объяснил свой поступок

Собака, которую бросил об стену в Петербурге мужчина, якобы сильно лаяла на жительницу многоквартирного дома перед инцидентом. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил кинувший питомца Александр Сухоруков.

По его словам, несовершеннолетняя хозяйка собаки прошла перед ним в подъезд, а после ее любимец повел себя угрожающе по отношении к девушке, идущей из лифта.

«Пошла вперед с собакой, я пошел за ней. Открылся лифт и вышла девушка. Собака начала на нее гавкать, кидаться. Я провел, ну… Хотел защитить девушку. И так получилось», — отметил участник происшествия.

Свой поступок он пояснил тем, что животное сильно лаяло, а он боялся, что еще и укусит.

«Она лаять начала на человека, который вышел из лифта. [Сделал это. — Прим. ред.], чтобы она не укусила, я не знаю», — добавил мужчина.

На вопрос журналистов о том, почему он решил все-таки бросить собаку вместо того, чтобы прояснить ситуацию словами, гражданин не смог дать конкретного ответа. 

«Может быть, надо было поговорить. Ну, как произошло уже, так произошло. Ну да, я хотел бы попросить извинений, если настолько там обидел. Но вообще собаку надо водить в наморднике, так считаю. Я ж не знаю, укусит она или не укусит, на ней не написано», — заключил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, хозяйка собаки рассказала о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге.

